Nilüfer Belediyesi'nden görme engelliler için şiir kitabı

Nilüfer Belediyesi'nin, Türkiye Yazarlar Sendikası iş birliğiyle görme engelli okurlar için Braille alfabesiyle hazırladığı “Şiirlerle İstanbul” adlı kitap yayınlandı. Kitap, Yahya Kemal'den günümüze 38 şairin İstanbul şiirlerinden oluşuyor.

Türkiye'nin ilk Şiir Kütüphanesi'ni hizmete açarak şiir konusunda önemli bir çalışma yapan Nilüfer Belediyesi, bu kez görme engelli kitap tutkunları için şiir kitabı hazırladı. Türkiye Yazarlar Sendikası iş birliğiyle hazırlanan kitapta, Enver Ercan'ın 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti için hazırladığı “Bizans'tan Günümüze İstanbul Şiirleri” antolojisinden seçilen şiirler yer alıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası ile Kültürlerarası Şiir ve Çeviri Akademisi tarafından düzenlenen kitabın Braille alfabesine aktarımı ile basımını da Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri üstlendi. Yahya Kemal'den günümüze 38 şairin İstanbul şiirlerinin bulunduğu Şiirlerle İstanbul adlı kitap, Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nin görme engelli bireyler için ayrılmış özel koleksiyonuna eklendi. Nilüfer Belediyesi, ilçede yaşayan görme engelli bireylerin talebi doğrultusunda, kitabı kendilerine ulaştıracak. Türkiye Yazarlar Sendikası da, bu özel basımı, ilgili sivil toplum kuruluşlarına ve kütüphane koleksiyonuna gönderecek.