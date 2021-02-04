Nilüfer Belediyesi'nden kişiye özel oyun

Pandemi döneminde sanatı halkla buluşturmanın farklı yollarını arayan Nilüfer Belediyesi, özel olarak tasarlanmış 9 odalı bir konteynırda “Hamlet'in Bütün Ölüleri” isimli oyunu sahneleyecek.

Nilüfer Belediyesi farklı bir projeyle sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Pandemi döneminde izleyiciyi açık havada ve online olarak sergilenen oyunlarla buluşturan Nilüfer Belediyesi, şimdi de ilk kez denenen bir yöntemi hayata geçiriyor. Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun yeni projesinde sahnelenen “Hamlet'in Bütün Ölüleri” isimli oyun her defasında bir seyirci ile buluşacak.

W. Shakespeare'in “Hamlet” isimli oyunundan “yeniden yazma” tekniği kullanılarak E. Feza Soysal tarafından yazılan ve yönetilen “Hamlet'in Bütün Ölüleri” isimli oyun, “Hamlet” oyununun bittiği yerden ve oyunda ölümü gerçekleşenlerin ağzından bir anlatılar bütünü olarak kurgulandı. Oyunda, sıradan bir ölümlü olduğunu unutan güç tutkunlarının, toplumu “enfekte” etmekle yetinmeyip, devletin de “entübe” olmasına yol açan tutumları anlatılıyor.

“Hamlet'in Bütün Ölüleri” isimli oyun Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde, oyun için özel olarak tasarlanmış, dokuz odalı bir konteynırda sergilenecek. Oyun, salgın şartlarına göre düzenlenmiş, hijyen kurallarına uygun olarak her defasında bir seyirciye oynanacak. Oyunu izlemek isteyenler 8 Şubat Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren bilet.nilufer.bel.tr adresinden biletlerini satın alabilecekler. İsteyenler bilet alarak, oyunu dijital ortamda da canlı olarak izleyebilecekler.

11 Şubat 2021 Perşembe günü saat 17.00'de Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde Cumhuriyet Meydanı'nda dünya prömiyeri yapılacak oyuna şimdilik sadece cuma günleri 17.00-20.00 saatleri arasında seyirci alınacak. Bir günde sadece 10 kişiye sahnelenecek olan oyun, aynı gün saat 21.00'de dijital platformlardan da canlı izlenebilecek. Kapalı alan korkusu (klostrofobi) olanların, oyunu sadece dijital platformlardan izlemesi tavsiye ediliyor.