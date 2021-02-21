Nilüfer Belediyesi'nden müzik dolu program

Nilüfer Belediyesi'nin çevrimiçi düzenlediği “Müzikolik” programının ilk konuğu, piyano sanatçısı Özgür Ünaldı oldu. Müzisyenlerin hayatının konuşulduğu programda Ünaldı, başarı dolu kariyerinden kesitler sundu. Ünaldı, Müzikolik izleyenleri için performans da sergiledi.

Sanatın birçok dalında düzenlediği atölye, söyleşi, sergi, konser ve festivallerle Nilüferli sanat tutkunlarının kültür-sanatla iç içe olmasını sağlayan Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, büyük ilgi gören bu etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Flüt sanatçısı Cem Önertürk'ün sunumuyla çevrimiçi düzenlenen “Müzikolik” programı, her ay farklı konuklarıyla, sanatseverlere müzik dolu dakikalar yaşatacak. Müzikolik programının ilk konuğu, Türkiye'nin önde gelen genç kuşak piyanistlerinden ve Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı'nda doçent unvanıyla öğretim üyesi olarak görev yapan Özgür Ünaldı oldu. Dünyaca ünlü müzisyenlerin hayatının konuşulduğu programda Özgür Ünaldı, Müzikolik izleyenleri için Franz Schubert ve Robert Schumann'ın eserlerinden iki özel performans da sergiledi. Başarı dolu kariyerindeki dönüm noktalarından kesitler sunan Ünaldı, genç müzisyenlere de önemli tavsiyelerde bulundu. Özgür Ünaldı, programın bir bölümünde de küçük yaştaki müzik severlerin gönderdiği notalardan, doğaçlama müzik yaptı.

“Yeteneği keşfetmek için önce denemek lazım” diyen Özgür Ünaldı, ailelere genç yaştaki çocuklarının müzik eğitimi alması yönünde tavsiyede bulundu. Ünaldı. “Ülkemizde çok sayıda konservatuar var. Konservatuarlara giderek yetenek sınavlarıyla ilgili detaylı bilgi alabilirler. Çocukların bu eğitimle tanışması, en azından bu eğitime uygun olup olmadığının denenmesi bence çok önemli” ifadelerini kullandı.

Etkinliği izlemek isteyen sanatseveler, www.youtube.com/NiluferSanat kanalından “Müzikolik” programına erişebilir.