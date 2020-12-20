Nilüfer Belediyesinden müzisyenlere destek

Salgın sürecinden olumsuz etkilenen müzisyenlere destek olmak için 'müzik yaşasın' etkinliği başlatan Nilüfer Belediyesi, yeni yılda sosyal medya hesaplarını sahneye çevirerek Bursalı müzisyenler ile dinleyicileri sanal ortamda buluşturacak.

Korona virüsten olumsuz etkilenen birçok sektöre destek veren Nilüfer Belediyesi, bu süreçten en fazla etkilenen kesim olan müzisyenler için de yeni bir etkinliği hayata geçiriyor. Zor zamanlarda herkesi bir araya getiren, ilham ve umut sağlayan kültürel hayatı canlı tutan sanatçıları desteklemek için harekete geçen Nilüfer Belediyesi 'müzik yaşasın' diyerek 2021 yılı ocak ayında yeni bir etkinlik başlatıyor. Salgının, kaynakları iyice sınırlandırdığı bir dönemde müzisyenlerin yanında olmak amacıyla başlatılacak olan yeni etkinlik dizisinde, Bursalı müzisyenler ile dinleyicileri sanal ortamda bir araya gelecek.

Müzik İnsanları Derneği ile ortak gerçekleştirilecek etkinliğe yapılan başvuruları, Müzik İnsanları Derneği ve Nilüfer Belediyesi müzik eğitmenlerinden oluşacak seçici kurul değerlendirecek. Belirlenen müzisyenler cuma akşamları Nilüfer Belediyesi'nin youtube ve facebook kanallarından online konser verecek.

Başvuruları 21 Aralık 2020 tarihinde başlayacak etkinlikte yer almak isteyenlerin www.nilufer.bel.tr/yasasinmuzik adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. 'müzik yaşasın' etkinliği, salgın dolayısıyla iş kaybına uğrayan, profesyonel olarak müzik yapan ya da müzik bölümünde eğitim alan öğrenci ve mezun kişi ile gruplara açık olacak. Başvuru yapanların 18 yaşını doldurmuş olmaları ve Bursa merkez sınırları içinde ikamet etmeleri gerekiyor. Sahnede performans için gerekli ses ve ışık düzeni Nilüfer Belediyesi tarafından karşılanacak ancak sanatçılar sahne performansları sırasında kendilerine ait enstrümanları kullanacaklar.

Dinletiler esnasında Nilüfer Belediyesi canlı yayın yapma, kayda alma ve sosyal medya hesaplarından etkinliği paylaşma hakkına sahip olacak ve her müzisyen tek bir etkinlikte yer alabilecek.