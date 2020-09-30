Nilüfer Belediyesi'nden öğrencilere destek

İhtiyaç sahibi ailelere verilen tabletler sayesinde öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde evlerinden canlı dersleri takip edebilecek.

Nilüfer Belediyesi'nin, tablet ya da bilgisayarı olmadığı için uzaktan eğitimlerinden mahrum kalan öğrencilere destek olmak maksadıyla “Eğitime Destek Olun! Eksik Olmayın” sloganıyla başlattığı kampanya, dayanışmanın en güzel örneklerinden biri hâline geldi.

Pandemi nedeniyle eğitimlerini evlerinden sürdürmesi gereken ancak tabletleri olmadığı için eğitime katılamayan öğrencilere katkıda bulunmak için gerçekleştirilen kampanyaya çok sayıda destek geldi. Nilüfer Belediyesi ekipleri kampanya çerçevesinde toplanan tabletleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek, öğrencilere ulaştırmaya başladı.

Nilüfer'de yaşayan ve ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen ailelere verilen kulaklık ve tabletler sayesinde öğrenciler, uzaktan eğitim sürecinde canlı dersleri aksatmadan, evlerinden takip edebilecek.

Pandemi döneminde Nilüfer'de dayanışmanın üst düzeye çıktığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Eksik Olmayın” kampanyasına destek olan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.