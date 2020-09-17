Nilüfer Belediyesi'nden öğrencilere destek kampanyası

Toplanacak bilgisayar ve tabletler, Nilüfer'de uzaktan eğitime katılma imkânı olmayan öğrencilere verilecek.

Koronavirüs salgınının, Türkiye'de görülmeye başladığı mart ayından bu yana, salgınla mücadele için seferber olan Nilüfer Belediyesi, bu süreçte eğitim hayatı kesintiye uğrayan öğrenciler için de harekete geçti. Nilüfer Belediyesi, eğitim hayatlarını uzaktan sürdürmek zorunda kalan, ancak bilgisayar ve tableti olmayan ihtiyaç sahibi öğrenciler için #EksikOlmayın sloganıyla kampanya başlattı.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Yüz yüze eğitim hayatı kesintiye uğrayan öğrencilerimiz için hepinizi dayanışmaya bekliyorum” diyerek hayırsever vatandaşlara çağrıda bulundu.

Uzaktan eğitim için internet erişimi, bilgisayar ya da tablet ihtiyacı olan çok sayıda öğrenci bulunduğuna dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Gelin bu öğrencilerin ihtiyaçlarını hep birlikte giderelim. Bilgisayar ya da tablet bağışlayarak öğrencilerimizin eğitimlerine destek olalım. Sağlıklı yarınlara, iyilikle ulaşalım” diyerek halkı kampanyaya katılmaya davet etti.

Nilüfer Belediyesi'nin, “Eksik Olmayın” adıyla başlattığı kampanyada yer almak isteyenler, gerekli bilgiyi 444 16 03 numaralı telefondan öğrenebilirler. İsteyenler kampanyaya kullanılmış bilgisayar veya tablet de bağışlayabilecek. Nilüfer Belediyesi'ne verilen ikinci el bilgisayar ve tabletler önce Halk Evi'nde oluşturulan bölümde ilgililer tarafından kontrol edilecek ve sıkıntı varsa kullanılır hâle getirilecek.

Nilüfer Belediyesi'nde toplanacak bilgisayar ve tabletler, Nilüfer'de yaşayan ve ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen öğrencilere verilecek.