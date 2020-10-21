Nilüfer Belediyesi'nden sağlıkçılara 100 bin maske

Dr. Alpaslan Türkkan, Nilüfer Belediye Başkanı Turga Erdem'i ziyaret etti. Nilüfer Belediyesi salgın döneminde sağlıkçılara 100 bin civarında maske yardımında bulundu.

Dr. Alpaslan Türkkan, yönetim kurulu üyeleri Dr. Yücel Bender ve Dr. Ömer Levent Soydinç ile birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti. Nilüfer Belediyesi Halk Evi Hizmet Binası'ndaki ziyarette, BTO Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkan, Nilüfer Belediyesi'nin pandemi sürecinde sağlık çalışanları için sağladığı destek için Başkan Turgay Erdem'e teşekkür plaketi verdi.

Nilüfer Belediyesi'nin sağlık çalışanları için sağladığı desteğin önemini ifade eden Doç. Dr. Türkkan “Covid pandemisi sürecinde çok ciddi boyutta destek aldığımız kurumlar oldu. Ama bunların başında Nilüfer Belediyesi geldi. Özellikle kimsenin maskeye ulaşamadığı dönemde muayenehane hekimlerinin ihtiyaçlarını karşıladılar. Nilüfer Belediyesi 100 bin civarında maske yardımında bulundu. Bunun yanı sıra eve gitmemesi gereken, ailesine virüs bulaştırmaktan korkan sağlık personelinin konaklaması için olanak sağlandı. Bunlar o dönemde, hiç kimsenin yardım etmediği o sıkıntılı dönemde Nilüfer Belediyesi'nin bize sunduğu hizmetler oldu. Bu destek için Nilüfer Belediyesi'ne ve Başkan Turgay Erdem'e teşekkürlerimizi iletmek üzere buradayız” dedi.

“Asıl büyük teşekkürü sağlık çalışanları hak ediyor” diyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, Türkkan ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sağlık çalışanlarına “Devam eden pandemi sürecinde her zaman yanınızdayız” mesajı veren Erdem, “Sağlık görevlilerimiz durmaksızın, sabırla ve hayatları pahasına özveri ile çalışmayı sürdürüyor. Tüm bu süreç boyunca bir kez daha gördük ki sağlık çalışanları korona virüs salgınından toplumun geri kalanından daha fazla etkilendi, ancak buna rağmen toplum sağlığı için canla başla çalışmayı sürdürüyorlar. Ben sağlık çalışanlarımızın önümüzdeki dönemde gerçek anlamda hak ettikleri değeri görecekleri günlere ulaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Bursa'daki korana virüs tablosunu da değerlendiren BTO Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkan “Bursa'da durum oldukça kötü. Hastaneler dolu. Vaka sayının sürekli arttığını HES uygulamasından da görüyoruz. Bizler mücadeleye devam ediyoruz. Ancak toplumun her kesiminden duyarlılık ve destek bekliyoruz” diye konuştu.