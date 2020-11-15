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Nilüfer Belediyesi'nden sınav günü engelsiz ulaşım

Nilüfer Belediyesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) katılan bireylere, ulaşım desteği verdi.

Nilüfer Belediyesi, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan bireylere, ulaşım desteği verdi. Talepte bulunan bireyleri evlerinden alarak sınav merkezlerine ulaştıran Nilüfer Belediyesi, sınavın ardından da tekrar evlerine götürdü.


Engelli bireylerin her zaman yanında olan Nilüfer Belediyesi, sınav gününde de yardımlarına koştu. Nilüfer Belediyesi, pazar günü yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) katılan engelli bireylerden talep edenlere, ulaşım kolaylığı sağladı.


Sınava katılacak olan bireyler, yapılan duyuru üzerine sınav öncesinde Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nü arayarak, servis talebinde bulundu. Sınav günü Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin özel donanımlı araçları ve görevli personel de, belirlenen saatlerde engelli bireyleri evlerinden alarak, Nilüfer'in yanı sıra diğer ilçelerde de yer alan sınav merkezlerine ulaştırdı. Sınavın ardından merkezlerden alınan engelli bireyler, sorunsuz bir şekilde tekrar evlerine götürüldü. Servis hizmeti sayesinde ulaşım stresi yaşamadıklarını belirten vatandaşlar, sağlanan destek için Nilüfer Belediyesi'ne teşekkür etti.

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