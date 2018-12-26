Nilüfer Belediyesi'ne Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan hibe

Nilüfer Belediyesi'nin hazırladığı Kırsal Kalkınma İçin İnovasyon (I.R.D) Projesi'ne Hazine ve Maliye Bakanlığı hibe verdi. Proje, Yunanistan'ın Sakız (Chios) Belediyesi, yine Yunanistan'dan Mesta Kültür Derneği ve Litvanya'dan Trakai Belediyesi ortaklığı ile yürütülecek.

Nilüfer Belediyesi, turizm temelli kırsal kalkınmanın geliştirilmesi maksadıyla hazırladığı Kırsal Kalkınma İçin İnovasyon (I.R.D) Projesi ile, Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından yürütülen “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı”na başvurdu. Nilüfer Belediyesi'nin bu projesini kabul eden bakanlık, hibe desteği verdi. Bu destekle ilgili hibe sözleşmesi, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında imzalandı.

Bir yıl sürecek proje, Yunanistan'ın Sakız (Chios) Belediyesi, yine Yunanistan'dan Mesta Kültür Derneği ve Litvanya'dan Trakai Belediyesi ortaklığı ile yürütülecek.

Amaçlarından biri de Türkiye, Yunanistan ve Litvanya'daki 3 şehir arasında, şehir eşleştirme yolu ile ortak çalışmalar yürütülerek işbirliği sağlanması olan proje, Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi tarafından hazırlandı. Proje, Nilüfer Belediyesi İnovasyon Merkezi ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek.

15 Ocak 2019 tarihinde çalışmaları başlayacak olan proje neticesinde turizm temelli kırsal kalkınma konusunda inovatif bir model geliştirilmesi, Chios ve Trakai şehirlerinde vatandaş katılımının artırılarak birer inovasyon merkezi kurulması, belediyeler arasında etkili iş birliği için bir platform oluşturulması ve Nilüfer Belediyesi bünyesinde turizm odaklı sürdürülebilir kırsal gelişim merkezi kurulması hedefleniyor. Karşılıklı ziyaretler, eğitimler ve çalıştaylar düzenlenecek, profesyonel bir web sitesi kurulacak, hem uluslararası hem de yerel faaliyetler yürütülecek.

Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından hibe desteği alan projenin bütçesi 111 bin 340 Euro olarak belinlendi.