Nilüfer Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Nilüfer Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu, Nilüfer Belediye Meclisi'nde görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi. 2021 yılında olağanüstü koşullara rağmen hizmetlere ve faaliyetlere ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Başkan Turgay Erdem, “Biz, Türkiye'de örnek bir meclisiz. Birlikte tartışıyoruz ve yüzde 90'a yakın oy birliğiyle karar veriyoruz. Bu birlikteliği alanda da sürdürelim” dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin 2021 yılı faaliyet raporu, Nilüfer Belediye Meclisi'nin Nisan ayı toplantısının ikinci oturumunda görüşüldü. Nilüfer Barış Meclisi'ndeki toplantının açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, korona virüs, yangın ve sel felaketleri, ekonomik kriz gibi zorluklarla karşılaşılan bir dönemde hedefleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kültür sanattan tarıma, sosyal projelerden eğitime, park ve yeşil alanlardan çevre ve teknolojiye kadar her yaştan insana dokunan çalışmaları paylaşan Başkan Turgay Erdem, “2021 yılı, olağanüstü koşullara rağmen hizmetlerimize ve yatırımlarımıza devam ettiğimiz bir yıl oldu” diye konuştu.

Başkan Erdem, göreve geldiklerinden bu yana Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi ve Misi İpek Evi, İzzet Şadi Sayarel Huzurevi ve Kreşi ile alanında Bursa'da bir ilk olan Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi, Beşevler Olgun Gençlik Merkezi, Kadın ve Çocuk Akademileri, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi, Nilüfer Gençlik Evi, internet ağı yatırımları, kırsal mahallelerde meydan ve hizmet binaları ile çok amaçlı salonlar, park ve koşu yolları ile 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni hizmete açtıklarını belirtti. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Hasanağa Gıda Merkezi'nin de yakın zamanda faaliyetine başlayacağını ifade etti. Bu çalışmalarda emeği geçen, katkı koyan Nilüfer Belediyesi çalışanlarına ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri'ne teşekkür eden Başkan Turgay Erdem, “Önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı koşullarda hizmet üretebilmeyi diliyorum” diye konuştu.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, konuşmasının ardından 2021 yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi için Meclis Başkanlığı koltuğunu, Meclis Başkan Vekili Feridun Uyruk'a devretti. Toplantıda, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Sözcüsü Murat Evke faaliyet raporuna ilişkin eleştiri ve sorularını dile getirirken, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Osman Ayradilli de bu eleştirilere cevap verdi.

Muhalefetin kaçak yapıyla mücadele konusundaki sorusunu yanıtlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, alınan mahkeme kararları ve bürokrasinin, bu konuda belediyelerin önünde engel olduğunu belirtti. Kaçak yapıyla ilgili sıkıntıların olduğunu hatırlatan Başkan Erdem, büyükşehir belediyesi, valilik, çevre ve şehircilik müdürlükleri ile ilgili ilçe belediyelerinin birlikte oluşturacağı ekiple kararlı şekilde çalışarak, bu işin üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Nilüfer Belediye Meclisi'nin Türkiye'ye örnek bir meclis olduğunu vurgulayan Başkan Turgay Erdem, “Kararlarımızın yüzde 90'a yakınını oy birliğiyle aldık. Hep birlikte tartışıyoruz, birlikte karar veriyoruz. Bu birlik ve beraberliği alanda da sürdürelim. İnsanlara, ‘Siyaset yapmadık, doğruya doğru dedik ve kente katkı verdik' diyebilelim. Nilüfer Belediyesi bunun için iyi” şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün, 973 ilçede yaptığı sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması araştırmasının sonucuna göre Nilüfer Belediyesi'nin, Türkiye'nin en gelişmiş 8. ilçesi olduğuna dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “İlk defa bir resmi kurum, yaptığı araştırmada gelişmişlik yönünde en iyi ilçe olduğumuzu gösterdi. 973 ilçe belediyesi içinde ilk 8'de yer almak, bizim için gurur verici bir durum. Bunda, hem çalışma arkadaşlarım hem meclis üyelerimizin katkıları var. Bu değerlerimiz üzerinde çalışmalarımızı sürdüreceğimize inanıyorum. Bize güvendiğiniz destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Belediyelerin gelirlerinin büyük oranda kesildiğine dikkat çeken CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli de, “Ülkemizin ekonomik durumu içinde ve bugünkü yerel yönetim yasaları ile bütçelerle çok başarılı olmasını beklemek hayalcilik. Neredeyse hiçbir ilçede düzgün devlet yatırımı yapılamadığı için aile sağlığı merkezlerinden, spor merkezleri yatırımlarına kadar bir çok yatırımı yerel yönetimler üstlenmektedir. Bu ek görevlere karşılık ise devletin bütçesinden 1 kuruş ek para alamamaktadır. Bunun yanında Nilüfer Belediyesi, organize sanayi bölgeleri ile katı atık bedellerinden daha önce aldığı katkıları da artık alamıyor. Sadece bu yüzden milyonlarca lira kaybımız var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediyesi 2021 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Faaliyet raporu görüşmelerinin ardından Nilüfer Belediye Meclisi, gündem maddelerini ele alarak karara bağladı.

Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri, toplantının ardından bu kez, iftar yemeğinde bir araya geldi. Nilüfer Belediyesi Nikahevi'nde gerçekleştirilen iftara, muhtarlar ve bürokratlar da katıldı.