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Nilüfer Belediyesi'nin adını kullanarak para talep edenlere itibar edilmemeli

Nilüfer Belediyesi, başkan ve yardımcılarının adını kullanarak para talep eden şahıslara itibar edilmemesini istedi.


Son günlerde Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve yardımcılarının adını kullanarak çeşitli kişi ve kuruluşlardan bağış adı altında para talep eden dolandırıcılar olduğuna dikkat çekildi. Belediyeden yapılan açıklamada, “Bütün vatandaşlarımızı Nilüfer Belediyesi'nin, Belediye Başkanı Turgay Erdem'in ya da başkan yardımcılarının adını kullanarak böyle taleplerde bulunanlara kesinlikle itibar etmemeleri ve bu kişileri derhal güvenlik güçlerine şikayet etmeleri yönünde uyarıyoruz” denildi.

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