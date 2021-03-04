Nilüfer Belediyesi'nin konuğu Kerem Ozan Bayraktar

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği “Etüt: Güncel Sanata Doğru İlk Adımlar” isimli çevrimiçi programa konuk olan araştırma görevlisi Kerem Ozan Bayraktar, kavramsal sanat öğeleri ve dönemin sanatçıları hakkında paylaşımlarda bulundu.

Nilüfer Belediyesi'nin, sanatseverlerin, görsel sanat etkinliklerini yakından takip edebilmeleri ve güncel sanat yönelimleri hakkında bilgilenmeleri amacıyla düzenlediği “Etüt: Güncel Sanata Doğru İlk Adımlar” eğitim programı farklı konu ve konukların katılımı ile devam ediyor. Programa son olarak Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi Kerem Ozan Bayraktar konuk oldu. Animasyonlar, 3D bilgisayar görselleştirmeleri, ölçekli modeller ve metinler kullanarak, değişim, mutasyon, çeşitlilik ve kopyalama konularına odaklanan araştırmaları ile tanınan Bayraktar, çevrimiçi düzenlenen etkinlikte 1960- 1975 yılları arasında öne çıkan kavramsal sanat öğeleri ve dönemin sanatçıları hakkında bilgi verdi.

Bayraktar, bu dönemde farklı pek çok alanda olduğu gibi sanatta da biçim, sınır, tanımlama ve anlam sorgulamalarının yapıldığını; sanatın, sanatsal nesnenin ne olduğu sorusunun yeniden tartışıldığını hatırlattı. Kavramsal sanata ilişkin “Kavramsal sanat; estetiğin, zanaatın, pahalı olanın, reddi ile şekillenmiştir. Bu konuyu ‘Hazır nesne', ‘Savaş öncesi soyut sanat', ‘Savaş sonrası soyut sanat' kolları altında inceleyebiliriz. Kavramsal sanatta nesnenin değil, fikrin önceliği önemlidir” değerlendirmesi yapan Bayraktar, döneme ait çeşitli sanatçıların eserlerinden örnekler verdi.

İnsanların aslında şiir, edebiyat, müzik gibi alanlarda kavramsal sanata alışkın olduğunu, ancak iş resim ve heykele geldiğinde bazen kavramsal sanat çalışmalarının tartışma konusu olabildiğini ifade eden Kerem Ozan Bayraktar “Sanatsal objeleri sanat malzemesinin kendisi olarak görmemeli. Sonuçta her duygu ve düşünce de bir materyale bağlıdır ancak, maddenin kendisi sanat değildir. O, nesneler üzerinden kendisini var etse de malzemelerin nasıl bir araya gelip, ne söylediğidir. Aslında başlı başına bir tavır ve duruştur” dedi.