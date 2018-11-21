Nilüfer Belediyesi'nin mükemmellik modeli Sudan'a örnek oldu

Sudan'da birçok sektörde 65 firmayla faaliyet gösteren Giad Industrial Group'dan gelen heyet, Nilüfer Belediyesi'nde uygulanan EFQM mükemmellik modelini inceledi.

Nilüfer Belediyesi, 2003 yılından bu yana uyguladığı EFQM mükemmellik modelindeki bilgi ve tecrübelerini yurt içi ve yurt dışından gelen birçok kurum ve kuruluşla paylaşıyor. Bu paylaşımlardan biri de Sudan'dan Bursa'ya gelen bir heyetle gerçekleştirildi.

Sudan'da farklı sektörlerde bünyesindeki 65 firmayla faaliyet gösteren Giad Industrial Group'un yöneticileri, Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret ederek EFQM mükemmellik modeli hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Sudanlı heyet, ilk Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile makamında bir araya geldi. Sudanlı heyet, Nilüfer Belediyesi'nde uygulanan EFQM mükemmellik modeli hakkında Başkan Mustafa Bozbey'den bilgi aldı. Giad Industrial Group'un çalışmalarını Mustafa Bozbey ile paylaşan heyet, Nilüfer Belediyesi'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Başkan Mustafa Bozbey, Sudanlı heyete EFQM modeli yolculuğunda başarılar diledi.

Sudan heyeti daha sonra Nilüfer Belediyesi'nin EFQM odaklı strateji, süreç, işbirlikleri ve insan kaynakları yönetimlerini inceledi.