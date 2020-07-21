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Nilüfer Belediyespor'da 8 imza daha

Hentbol Erkekler Süper Ligi 2020-2021 sezonunda yeni kadro oluşturma çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyespor, 5’i genç takımdan olmak üzere 8 sporcu ile sözleşme imzaladı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi 2020-2021 sezonunda yeni kadro oluşturma çalışmalarını sürdüren Nilüfer Belediyespor, 5'i genç takımdan olmak üzere 8 sporcu ile sözleşme imzaladı.


Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi yeşil beyazlı ekip, 5'i genç takımdan olmak üzere toplam 8 oyuncu ile sözleşme imzaladı. Daha önce de 4 yıl boyunca Nilüfer Belediyespor formasını giyen Milli kaleci Kayhan Akat ve geçen sezonun ilk yarısında yeşil mavi beyazlı formayı giyen orta oyun kurucu Enes Gümüşok, yuvaya geri döndü. Nilüfer Belediyespor, iç transferde de sağ kanatta görev yapan 21 yaşındaki Emre Gümüştaş'ın da sözleşmesini yeniledi.


Altyapıdan 5 oyuncu daha


Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Genç Takımı'nda yer alan ve geçtiğimiz sezon tecrübe kazanmaları için THF 1. Lig ekiplerinden Bahçesehir Koleji'ne kiralanan 5 genç oyuncusunu da, A Takıma yükseltti. Mavi yeşil beyazlı ekibin alt yapısından yetişen 20 yaşındaki pivot Efe Erdem Yazıcı, 19 yaşındaki sol kanat Şuça Pınar, 19 yaşındaki sağ kanat Ahmet Aydın, 20 yaşındaki orta oyun kurucu Can Işıkdoğu ve 19 yaşındaki sağ oyun kurucu Burak Can Özdaş, sözleşme imzalayarak profesyonelliğe adım attılar. Son atılan imzalarla birlikte Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı kadrosunda bulunan 15 oyuncunun 11'i, kendi altyapısından yetişen sporculardan oluştu.

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