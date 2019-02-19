Nilüfer Belediyesporlu Elke Lale dünya ikincisi

Nilüfer Belediyespor'un milli sporcusu Elke Lale Van Achterberg, Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası'nda iki dalda dünya ikincisi oldu. İki gümüş madalya kazanan millî sporcu, Türkiye'yi gururlandırdı.

Nilüfer Belediyespor Tekerlekli Sandalye Eskrim Takımı'nın millî sporcusu Elke Lale Van Achterberg, Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşattı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye Eskrim U17 ve U23 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Elke Lale Van Achterberg, flöre ve epe branşlarında büyük bir başarıya imzâ attı. Şampiyonanın U17 Kadınlar Flöre ve U23 Kadınlar Epe branşında mücadele eden Elke Lale Van Achterberg, rakiplerini mağlup ederek her iki branşta da dünya ikincisi oldu. İki gümüş madalya birden kazanan millî sporcu, Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşattı. Nilüfer Belediyespor'un başarılı sporcusu Elke Lale Van Achterberg, Temmuz 2018 ayındaki Dünya Şampiyonası'nda da 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmıştı.

spora ve sporcuya verdikleri desteklerin karşılığını, ulusal ve uluslararası başarılarla aldıklarını vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “20 yıl önce başlattığımız spor şehri Nilüfer hedefimiz doğrultusunda her geçen gün sporcularımız, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı kazanıyor. Genç sporcumuz Elke Lale Van Achterberg, iki branşta dünya ikincisi olarak hem Bursa'ya hem Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Sporcumuzu ve antrenörlerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.