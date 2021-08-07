Nilüfer Belediyespor'un sağlık sponsoru Medicana oldu

Protokolle birlikte Medicana Bursa Hastanesi, üç yıllığına Nilüfer Belediyespor'un sağlık sponsoru oldu.

Nilüfer'i ve Bursa'yı çeşitli branştan profesyonel ligler ile altyapılarda başarıyla temsil eden Nilüfer Belediyespor Kulübü ile sağlık sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan Medicana Bursa Hastanesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde gerçekleşen imza törenine Nilüfer Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyespor Asbaşkanı Muhammet Aydın ile Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı katıldı.

Başkan Turgay Erdem ile Remzi Karşı'nın imza koyduğu protokol, üç yıl boyunca geçerli olacak. Protokolle birlikte Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı ile Erkek Hentbol Takımı'nın profesyonel ve altyapılardaki sporcuları ile teknik heyet kadrosunun sağlık işlemlerini, üç yıllığına Medicana Bursa Hastanesi üstlendi. Medicana Bursa Hastanesi, sporcularda ve teknik heyette antrenman ve maç esnasında oluşan sakatlanma, yaralanma ve hastalanma gibi tüm sağlık sorunlarında, her türlü tedavi hizmetini bedelsiz olarak verecek.

Medicana Bursa Hastanesi'ne spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Başkan Erdem, işbirliğinin hayırlı olmasını diledi.

Nilüfer'in hastanesinin, Nilüfer Belediyespor'un sağlık sponsoru olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı da, işbirliğinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Karşı, “Sporun ve sporcuların yanında, onlarla birlikte yürümeyi ilke edindik. Gittiğimiz her ilde bu sponsorlukları sürdürüyoruz. Sponsor olduğumuz takımların arasına Nilüfer Belediyespor'u eklemekten büyük mutluluk duyduk. Kadın voleybol ve erkek hentbol takımlarına ligde başarılar diliyoruz. Onlarla birlikte kupaları kaldırırken, yanlarında olacağız. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.