Nilüfer bir müze daha kazanıyor

Nilüfer Belediyesi Misi'de daha önce restore ettiği tarihi yapıyı imzalanan protokolle Bursa UNESCO Derneği'ne tahsis etti. Protokol çerçevesinde, Türkiye'nin ikinci “Müşahhas Olmayan Kültürel Miras Müzesi” Nilüfer'de ziyarete açılacak.

Nilüfer Belediyesi, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürel yapısıyla da bir sanat köyü olma yolunda ilerleyen Misi'ye, Fotoğraf Müzesi ve Edebiyat Müzesi'nin ardından yeni bir müze daha kazandırıyor. Nilüfer Belediyesi tarafından daha önce restore edilen Misi'deki 3 katlı tarihi bina, bu hedefle müze olarak düzenlenmek üzere10 yıllığına Bursa UNESCO Derneği'ne tahsis edildi.

Bu işbirliğinin çerçevesini belirlemek üzere Nilüfer Belediyesi ile Bursa UNESCO Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı. Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde imzalanan protokol törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza öncesi yapılan işbirliğinden dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getiren Bursa UNESCO Derneği Başkanı İlker Özaslan, Başkan Turgay Erdem ve emeği geçenlere teşekkür etti. Projenin Bursa'nın geçmişini gelecek nesillere aktarmada büyük rol alacağını ifade eden Özaslan, “Bugün Bursa'nın kültürel kimliğine katkı yapacak önemli bir projeye imza atıyoruz. Bursa'ya çok önemli bir eser kazandırıyoruz. Ankara'dan sonra Müşahhas Olmayan Kültürel Miras Müzesi olarak Türkiye'nin ikinci müzesi Bursa'da, Nilüfer Misi'de kapılarını açacak. İlkine göre daha nitelikli olacak bu mekanda çok özel ve etkili çalışmalar yapacağız. Misi'yi kültür gönüllüleriyle kültür merkezi haline getirmek istiyoruz. Burası müzenin yanı sıra daha işlevsel olarak yaşayacak. Nilüfer Belediyesi'nin verdiği bu destek çok değerli. Bizler de bize olan güveni ve iyi niyeti boşa çıkarmayacağız” dedi.

Tarihi binanın restore edilerek gelecek nesillere aktarılması hedefinin, yapılan işbirliğiyle taçlandığını kaydeden Başkan Turgay Erdem de, “Tarihi yapıya yönelik geçmişte yaptığımız çalışmalar Bursa UNESCO Derneği ile farklı bir anlam kazanacak. Misi çok önemsediğimiz, değer verdiğimiz bir bölge. Yapılan çalışmalar bölgenin değerini de arttıracaktır. Tarihi doğal güzellikleriyle bezenen Misi'nin kültür sanat merkezi olma hedefine sizlerin de desteği olacak. Bende bu projeye emek ve gönül veren herkesi kutluyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından protokol imzalandı. Atılan imzalar sonucu Nilüfer Belediyesi'nin mülkiyetinde olan Misi Mahallesi'ndeki 3 katlı tarihi yapı 10 yıllığına Bursa UNESCO Derneği'ne tahsis edildi. Bursa UNESCO Derneği'nin yapacağı çalışmalar sonucu tarihi yapı Türkiye'de Ankara Altındağ'dan sonra en geniş 2. Müşahhas Olmayan Kültürel Miras Müzesi olarak hizmete sunulacak. Hayata geçirilmesi planlanan müzenin uygulama alanlarında, gösteri, el sanatları atölyeleri, muhabbet, gelin, sünnet, masal, oyun odaları, oluşturulacak. “Tahtasız Sınıflar- Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı” gibi projeler ile okulların eğitim çalışmalarına da ev sahipliği yapması planlanan Misi SOKÜM Müzesi, öğrenci gruplarıyla da iç içe olacak. Her kesimden ziyaretçiye hitap etmesi planlanan Misi Müşahhas Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nin yılda yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor.