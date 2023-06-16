Nilüfer Caz Festivali'ne çifte konserle veda

Nilüfer Caz Festivali'nin finali bir çilek tarlasının yanıbaşında gerçekleşti. Maya Perest ve Birkan Nasuhoğlu'nun sahne aldığı gecede, caz severler oldukça keyifliydi.

Nilüfer Belediyesi'nin ‘Tahayyül' temasıyla gerçekleştirdiği 8. Nilüfer Caz Festivali, çifte konserle sona erdi. Bir hafta boyunca müzikseverleri genellikle Balat Atatürk Ormanı'nda yeşillikler içinde ağırlayan Festival'in finali ise, çilek üretimiyle tanınan Atlas Mahallesi'nde bir çilek tarlasının yanıbaşında gerçekleşti. Festivalin son gününde önce Maya Perest sahne aldı. Gitarda Efe Artun Yüksel'in eşlik ettiği konser, yaklaşık bir saat sürdü. Kendi bestelerinin yanı sıra farklı sanatçıların eserlerini seslendiren Perest, gitarla solo performans da sergiledi. Programda yeni parçalarını da paylaşan Perest'e izleyenler, zaman zaman alkış ve ritimlerle destek verdi.

Her yaştan müzik severin izlediği konserlerin ikinci bölümünde ise solo kariyerinde folk müzikten izler taşıyan güçlü şarkı sözleri ve besteleriyle dikkat çeken Birkan Nasuhoğlu, sahne aldı. “Bi'Fazla”, “Anlat Ona”, “Hani Dersin Ya Tamam” ve “Diken” başta olmak üzere birçok eseri seslendiren Nasuhoğlu, katılanlara keyifli bir akşam yaşattı. Atlas Mahallesi sakinlerinin de ilgi gösterdiği konserle 8. Nilüfer Caz Festivali noktalanmış oldu.

Kültür sanatın kenti Nilüfer'de, yerli ve yabancı birçok müzisyeni Bursalılarla buluşturarak marka olan Nilüfer Caz Festivali'nde bu yıl, Maya Perest ve Birkan Nasuhoğlu'nun yanısıra; Fatih Erkoç, Itamar Borochov, Mert Pekduraner, Yemen Blues, Nova Norda, Kerem Görsev ve Elif Çağlar, Go Go Penguin, Guillaume Perret, Volkan Öktem ve Jehan Barbur performanslarını sergiledi.