Nilüfer Çevikel: “Fuarlar, ihracat ivmesini hızlandırıyor

Bursa Textile Show Fuarı'na katılan 55 DOSABSİAD üyesi firma, yenilikçi tasarımlarıyla göz doldurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, geliri depremzedelere bağışlanacak fuarın tekstil sektörünün ihracatına ivme kazandıracağını söyledi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası iştiraki KFA Fuarcılık'ın Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği iş birliğinde bu yıl ilk kez Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği Bursa Textile Show Fuarı'nda 200'e yakın firma, 2024 ilkbahar-yaz giysilik kumaş koleksiyonlarını görücüye çıkardı. Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel; fuarın, ihracatın ivmelenmesi ve hedef pazarların çeşitlendirilmesi açısından değerli olduğunu dile getirdi.

Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere 70 ülkeden binin üzerinde nitelikli yabancı alıcının iş görüşmeleri gerçekleştirdiği Bursa Textile Show'da (DOSABSİAD) üyesi 55 firmanın stantlarını ziyaret eden Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “Son dönemde meydana gelen depremler nedeniyle ekonomik anlamda yeniden toparlanma yönünde önemli adımlar atılıyor. Ekonominin toparlanmasında ana itici güç, ihracattır. Dolayısıyla ihracat ivmesinin hızlanması için de uluslararası nitelikli fuarlar, hayati önem taşıyor. Geliri depremzedelere bağışlanacak bu fuar da gerek sektörün beğenisine sunulan tasarımlar ve gerekse nitelikli alıcı kitlesiyle ihracatçımızın elini güçlendirecektir.” diye konuştu.

“Pazarlama kabiliyeti yüksek ürünler önemli”

İhracat odaklı büyüme hedeflerini yakalama ve yeni pazarlara açılma noktasında fuarların stratejik önemde olduğunu da belirten Çevikel, “Firmalarımızın yabancı müşteri portföyünü genişletme ve ihracat faaliyetlerini çeşitlendirmesinin en etkili yolu fuarlardır. Bursa Textile Show Fuarı gibi organizasyonlarda pazarlama kabiliyeti yüksek inovatif ürünlerin sergilenmesi önem taşıyor. Bu anlamda yabancı alım heyetlerinin fuara gösterdikleri yoğun ilgi, küresel pazarlarda markalaşan Türk tekstil sektörümüzün başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Önümüzdeki dönemde tekstilcimizin ihracat artışını pekiştirerek yeni yatırımları tetikleyecektir.” ifadelerini kullandı.