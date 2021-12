Nilüfer çoksesliliği sevdi

kuruluş yıl dönümünü düzenlenen konser ve kokteylle kutladı.

2006 yılında amatör bir ruhla kurulan Nilüfer Çoksesli Korosu 15. yılını kutladı. Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen geceye Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile çok sayıda davetli katıldı. Konser öncesi bir konuşma yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, koronun kısa sürede elde ettiği başarılarla gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Başkan Turgay Erdem, “Nilüfer Çoksesli Korosu 15 yıl önce, amatör bir ruhla müzik sanatına katkı sağlayacak konserler gerçekleştirmek için kuruldu. Ama 15 yılda kuruluş amacını gerçekten fazlasıyla aştı. Dünyanın dört bir köşesinde konserler verdi, festivallerde, yarışmalarda bizi başarıyla temsil etti. Onlarca ödül aldı, kısacası attığı her adımda gurur kaynağımız oldu. Bu başarının bir ayağında tüm koro üyelerinin müzikal yeteneği ve birlikte çalışırken sergiledikleri uyum var elbette. Ama bir diğer ayağında da, bu başarının mimarı koro şefimiz Zeynep Göknur Yıldız var. Onun müzikle dolu ruhu adeta bütün koro üyelerini sarıp sarmalıyor ve bir noktadan sonra sanki bir bütünün parçaları oluyorlar. Bu koronun gittiği her yarışmadan, her festivalden ödülle dönmesi boşuna değil. Onlar bize aynı zamanda farklılıkların bir arada olmasından doğan güzellikleri de hatırlatıyorlar. Biz çoksesliliği seviyoruz. Nilüfer Çoksesli Korosu'nu daha çok seviyoruz ve bu koro ile gurur duyuyoruz” dedi.

Geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey de koroyu bu önemli gecede yalnız bırakmadı. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan da koroyu kutlayarak başarılarının devamını diledi. Nilüfer Çoksesli Koro Şefi Zeynep Göknur Yıldız da gecede duygularını dile getirdi. Konuşmaların ardından koroda 5-10-15 yılını dolduran koristlere plaket de verildi. Gecenin finalini ise Şef Zeynep Göknur Yıldız yönetimindeki Nilüfer Çoksesli Korosu yaptı. Gece kokteylle sona erdi.