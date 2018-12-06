Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri 265 bin kişiyi ağırladı

Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri'nin kuruluşunun 6'ıncı yıl dönümünde düzenlenen İyi Örnekler Paneli ve ödül törenine katılan Başkan Mustafa Bozbey, yerleşkelerde şimdiye kadar 16 bin 130 etkinlik düzenlendiğini ve bu etkinliklere yaklaşık 265 bin kişinin katıldığını söyledi.

Türkiye'de ilk defa Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen Nilüfer Dernekler Yerleşkeleri'nin kuruluşunun 6'ıncı yıl dönümü ve 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen İyi Örnekler Paneli ve ödül töreni ile kutlandı. Etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gönüllüler katıldı. İclay Polat'ın moderatörlüğünü üstlendiği “İşbirliği Örnekleri” oturumuna Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği'nden Burcu Üzümcüler ve Aykırı Sinema Derneği'nden Ümit Özmen, Ali Cenk Algün'ün moderatörlüğünü üstlendiği Gönüllü Yönetimi Örnekleri oturumuna da AİESEC Bursa'dan Betül Yazıcı, Çağdaş Drama Derneği'nden Ceyhan Özer ve Gönüllü Hareketi Derneği'nden Sertaç Şipka konuşmacı olarak katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Sivil toplum ne kadar güçlü olursa, demokrasi de o kadar güçlü olur. Nilüfer'i demokrasi kenti yapma arzumuzla çıkmış olduğumuz yolculukta, sivil toplumun gücünü bir araya toplayarak, birbirleri arasında sinerji oluşturarak ortak projelerde kente katkı sağlayan, gönüllülük esasıyla hizmet eden herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Dernekler Yerleşkeleri Türkiye'ye örnek oldu. 6 yılda toplam 16 bin 130 etkinlikle yaklaşık 265 bin kişiyi ağırladık. 2018 yılında 11 ayda 53 dernek ile sözleşme yapılırken, bu yıl içinde 2 bin 814 etkinlikte toplam 47 bin 69 kişiyi ağırladık" dedi.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.