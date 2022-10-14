Nilüfer Doğanköy'de hak sahipleri tapularına kavuştu

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, imar planı çalışmaları tamamlanan Doğanköy Mahallesi'nde hak sahiplerine tapularını dağıttı. Çalışmanın 156 hektarlık alanı çerçevelediğini belirten Başkan Turgay Erdem, “Yapacağımız hizmetlerle Doğanköy, değerine kavuşacak” dedi.

Nilüfer Belediyesi, köyden mahalleye dönüşen bölgelerin gelişimini planlı bir şekilde sürdürmesi amacıyla yaptığı imar planı çalışmalarını, Doğanköy Mahallesi'nde de tamamladı. 1/1000 ölçekli Doğanköy İmar Planı'nda tamamlanan şuyulama çalışmalarıyla, son dönemde yoğunluğun giderek arttığı Doğanköy Mahallesi'nde, bölge sakinlerini yakından ilgilendiren bir sorun daha çözüme kavuştu. Geniş bir alanda yapılan çalışmalar sonunda hak sahipleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız ile Mehmet Temirtaş'ın da katıldığı törende tapularına kavuştu.

156 hektarlık alandaki 265 parselde yaptıkları işlemin Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kadastro Müdürlüğü tarafından onaylandığını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edilerek imarlı tapuların çıkarıldığını söyledi. İmar uygulamasını yapmak için büyük çaba harcadıklarını ifade eden Başkan Erdem, “233 adet imarlı tapu çıkarılmış olup, yapılan bu işlemlerin sonucunda 515 vatandaşımıza tapu dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu bölge ve imar planı, hem Nilüferimizin prestijli yapılarının yükseleceği ve kamusal hizmetlere kavuşacağı hem de Şehir Hastanesi'nin yakınında olması sebebiyle ulaşım hizmetleri açısından çok önemli bir konumda bulunmaktadır. Bu uygulama ile imar planı dâhilindeki ayrık nizam 6 kat ve 1.00 emsalli bölgedeki parsellerimizi, ruhsat alınabilir ve inşaat yapılabilir duruma getirdik. Ayrıca mahallemizdeki imar planı içerisinde bulunan yollar, park alanları, okul alanları, belediye hizmet alanları ve benzeri kamusal alanların mülkiyet problemi giderilmiş ve bundan sonra mahallemize yapılacak hizmetlerin önü açılmış oldu. Köy yerleşik alanı içinde kalan yerlerde de imar uygulamalarını önümüzdeki dönem yapacağız. Şimdi, hızlı bir şekilde imara açılan yerlerde yol açma çalışmalarına başlayacağız. Gelecekte bu bölgenin çok değerli olacağına ve güzel yapılaşacağına inanıyorum. Nilüferimize ve hak sahiplerine hayırlı olsun” diye konuştu.

İmar planı çalışmalarının tamamlanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Doğanköy Mahalle Muhtarı Fikri Araz da, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile emeği geçenlere teşekkür etti. İmar planı dışındaki yapılaşmanın olduğu alanlarda yaşanan sorunların çözümü için Başkan Turgay Erdem'den destek isteyen Araz, “Buradaki hisseli yerlerin yüzde 95'i yeni yapılaşma. Bu alanlarda kentsel dönüşüm düşünülmemeli. Buralarda da hak sahiplerine tapularına verelim ki, vatandaşlarımız abonelik işlemlerinde sıkıntı yaşamasın” ifadelerini kullandı.

Tapularını alan Doğanköy Mahallesi sakinleri de sevinçlerini dile getirerek, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Doğanköy Mahalle Muhtarı Fikri Araz ile birlikte hak sahiplerine resmi tapularını dağıttı.