Nilüfer DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz'ında

Sağlıklı Kentler Birliği'nin aktif bir üyesi olan Nilüfer Belediyesi, pandemi döneminde yaptığı iyi uygulamalar ve sağlık alanında doğrudan ya da dolaylı olarak yaptığı çalışmalarla göz doldururken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz'ına da kabul edildi.

Türkiye'yi, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nda temsil eden Sağlıklı Kentler Birliği'nin (SKB) aktif bir üyesi olan Nilüfer Belediyesi, bu alanda yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor. Ulusal Sağlıklı Şehirler Deklarasyonu'na imza atan belediyeler arasında yer alan Nilüfer Belediyesi, Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı kriterlerini de yerine getiriyor. Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nda her 5 yılda bir yeni fazlar açılarak, yeni kriterler, yeni temalar, yeni faaliyet odakları belirleniyor. Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'na üye olabilmek için, her yeni fazla birlikte; ulusal ağlar ve şehirler düzeyinde üyelik başvuruları yapılıyor ve şehirlerin, uluslararası ağ kriterlerini yerine getirmesi bekleniyor. 2025 yılı sonuna dek sürecek olan DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı 7. Faz'ına, Nilüfer Belediyesi de başvuru yapmıştı. Pandemi dönemi çalışmalarına dair iyi uygulama örneği sunumları ile DSÖ Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı'nın 2020 ve 2021 Yıllık İş Toplantısı ve Konferansları'nda da yerini alan Nilüfer Belediyesi, DSÖ Avrupa Şehirler Ağı 7. Faz'ına kabul edildi. Nilüfer Belediyesi, Avrupa Şehirler Ağı 7. Faz'da, herkes için sağlığı ve refahı artırmaya, sağlık eşitsizliklerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapacak.

Nilüfer Belediyesi, halk sağlığı uzmanlarının desteğiyle hazırladığı Şehir Sağlık Profili çalışmalarını da yakın zamanda tamamlayarak, hizmetlerini bu doğrultuda genişletecek.

Nilüfer Belediyesi ayrıca, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Sağlıklı Kentler Proje Ofisi'yle de, ulusal ve uluslararası sağlıklı şehir ağlarıyla irtibat kurarak, sağlığa doğrudan ya da dolaylı olarak etki eden faaliyetlere destek veriyor.