İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Nilüfer Edebiyat Müzesi'ne ödül

Nilüfer Belediyesi’nin Misi’de hayata geçirdiği Edebiyat Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda ödüle lâyık görüldü.

Nilüfer Belediyesi'nin Misi'de hayata geçirdiği Edebiyat Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması'nda ödüle lâyık görüldü.


Nilüfer Belediyesi, Misi (Gümüştepe) Mahallesi'nde hayata geçirdiği projelerle aldığı ödüllere bir yenisini ekledi. Nilüfer Belediyesi'nin 2018 yılında Misi'de açtığı ve Türkiye'de bir ilk olan Nilüfer Edebiyat Müzesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüllendirildi. Nilüfer Edebiyat Müzesi “Sanat ve Edebiyat Müzeleri” kategorisinde ödül almaya hak kazandı. Nilüfer Edebiyat Müzesi'nde, koleksiyon sergileri bünyesinde 185 yazar ve şairin kitap eskizleri, daktiloları ve gözlük, kalem, pipo gibi kişisel eşyaları yer alıyor. Müze ayrıca yeni müzecilik anlayışı çerçevesinde yaşayan müze tecrübelerine de mekân olmayı sürdürüyor.


Tarihi Kentler Birliği daha önce de Misi'de bulunan Nilüfer Belediyesi'ne ait Mysia Fotoğraf Müzesi'ne de ödül verirken, Misi'yi ‘Yılın Köyü' ve ‘Uygulama' ödüllerine de değer gördü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.