Nilüfer FSK'dan gol yağmuru

hafta maçında Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü, rakibi Cankurtaran 1953'ü 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek, üç hafta aradan sonra galip geldi.

Nilüfer Belediye FSK rakibi Cankurtaran 1953'ü kendi evinde İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda ağırladı. Maçın 2. dakikasında Nilüfer ekibi Mustafa Aköz'ün ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçti. Maçtan sonra da baskılı oyununu sürdüren mavi yeşil beyazlı futbolcular 14 dakikada Fatih, 30. dakikada ise Nihat Can'ın ayağından bulduğu gollerle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya İstanbul ekibi Cankurtaran 1953 etkili başladı. Rakibin baskısına direnen ve saha paylaşımında hata yapmayan Nilüferli futbolcular 60. dakikadan sonra oyunun kontrolünü yeniden ele aldı. Kanat akınlarıyla etkili olan ev sahibi ekip, ikinci yarı oyuna giren Gökhan Aydaş'ın 76 ve 81. dakikalarda bulduğu gollerle maçı 5-0 önde tamamladı. Nilüfer FSK bu galibiyetle puanını 35'e yükselterek, grubunda 6. sıraya yükseldi. Nilüfer Belediye FSK, 23. hafta maçında 2 Nisan Pazar günü kendi evinde Kullar 1975 Spor'u konuk edecek.