Nilüfer FUSILLI ortaklarını ağırladı

Nilüfer Belediyesi'nin de ortakları arasında yer aldığı FUSILLI çerçevesinde, proje koordinatörü olan CARTIF, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden ve Demir Enerji Danışmanlık'tan gelen isimlerden oluşan heyet Nilüfer Belediyesi'ne çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Proje çerçevesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen heyet, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile görüştü.

Nilüfer Belediyesi, ortakları arasında yer aldığı Fostering the Urban food System Transformation through Innovative Li3ving Labs Implementation (FUSILLI) projesi, çerçevesinde düzenlenen üç günlük çalışma ziyaretine ev sahipliği yaptı. Avrupa Birliği tarafından HORIZON 2020 Araştırma ve Yenilik Programı çerçevesinde finanse edilen, “Gıda ve Doğal Kaynaklar” konulu FUSILLI Projesi'nin İş Paketi 1 (Açık İnovasyon için 12 Avrupa Şehrinde Living Lab Ağı) çerçevesinde proje koordinatörü kurum olan CARTIF'ten Julia Pinado Gil ve Tarımsal Gıda ve Süreçler Yöneticisi Laura Fernandez Casal ziyarette yer aldı. Türkiye'deki ortaklardan İzmir Demokrasi Üniversitesi'nden öğretim üyeleri Doç. Dr. Emel Karakaya Ayalp, Doç. Dr. Sevim Pelin Öztürk, Dr. Feral Sargın ile Demir Enerji Danışmanlık adına Strateji ve Politika Uzmanı Dr. Baha Kuban ve Kıdemli Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler Danışmanı Mimar Beril Alpagut'un da yer aldığı heyet 3 günlük programda proje faaliyetlerini ve sonraki uygulamaları ele aldı. 2 yılını geride bırakan projenin gelecek yıla ilişkin, yol haritasının belirlenmesi ve performans göstergelerinin masaya yatırıldığı program çerçevesinde heyet ilk olarak saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Heyet, Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü faaliyet alanlarında yer alan, Toprak Analiz Laboratuvarı, Ürünlü Kent Bostanları ve Hasanağa Gıda Merkezi'ni gezdi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen heyet, Nilüfer Bostan satış noktalarına tedarik, depolama ve lojistik imkanları, gıda merkezi işletme modeli hakkında yapılan çalışmaları gözlemledi.

Nilüfer İnovasyon Merkezi, İhsaniye Mini Bostan ve Nilüfer Bostan Satış Noktası İhsaniye Şubesi'ni de ziyaret eden heyet, Başkan Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ile de Halk Evi'nde bir araya geldi. Görüşmede,projede gelinen nokta ve sonuçları hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Pandemi ve deprem felaketinin Türkiye'yi derinden etkilediğini söyleyen Başkan Erdem, “Zor günlere rağmen çalışmalarımızı aksatmamaya özen gösteriyoruz. Bu proje bizim göreve başlamamızın ardından onay aldığımız bir proje. İlk çalışmalarımıza tarım gıda ve kırsal alanla başlamıştık ve bu proje tam bizim hedeflerimize uygun şekilde karşımıza çıktı. Bu çalışmalar bizim için çok önemli, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Nilüfer Belediyesi'ne misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden FUSILLI Proje Koordinatörü Julia Pinado Gil ile Tarımsal Gıda ve Süreçler Yöneticisi Laura Fernandez Casal da gördükleri çalışmaların etkileyici olduğunu ifade etti. Konuklar, tüm ortakların yer alacağı genel toplantıya Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliği yapması halinde projelerin ilham verici olacağına dikkat çekti.

Heyet, ziyaretin ardından Nilüfer İnovasyon Merkezi'nde performans göstergelerinin ele alınması, etkilerinin ölçülmesi, değerlendirilmesi, metodolojilerin ve hedeflerin ortaya konulmasına yönelik çalışmalarına devam etti.