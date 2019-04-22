Nilüfer GESK'ten 26 madalya

Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'na katılan Nilüfer Belediyesi Görme Engelli Spor Kulübü, 26 madalya kazanarak şampiyonanın en başarılı kulübü oldu.

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (Nilüfer GESK), başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Samsun'da 16-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'na katılan Nilüfer GESK, şampiyonadan toplam 26 madalya ile döndü. 11 altın, 11 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Nilüfer GESK, 12- 14 Yaş Kızlar B3 Kategorisi, 15 - 17 Yaş Kızlar B2 Kategorisi, 12 - 14 Yaş Erkek B2 Kategorisi, Büyük Kızlar ve Büyük Erkek kategorilerinde mücadele etti.

Şampiyonada, 12 - 14 Yaş Kızlar B3 Kategorisi'nde yarışan Nilüfer GESK'in başarılı sporcularından Esmagül Çiçek 100 metre ve 200 metre koşuda birinci olurken, 15 - 17 Yaş Kızlar B2 Kategorisi'nde gülle ve cirit atma yarışlarına katılan Tuğçe Aslan birinciliği elde etti. Nilüfer GESK sporcusu Oğuzhan Sevim de 12 - 14 Yaş Erkek B2 Kategorisi'nde 100 metrede birinci, 200 metrede de ikinci olmaya hak kazandı.

Farklı kategorilerde 11 altın, 11 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, toplam 26 madalya kazanarak turnuvanın en çok madalya kazanan takımı oldu.