Nilüfer Gökçeköy'e meydan ve kahvehane

“Başkan Burada” uygulamasıyla özellikle kırsal nitelikteki mahallelerin hizmet ihtiyaçlarını yerinde gözlemleyip talepleri yerinde alan Nilüfer Belediyesi, stratejik plan hedef programı çerçevesinde bu taleplere de yanıt veriyor. Bu kapsamda Nilüfer Belediyesi'nden eski köy kahvesinin yıkılıp yenisinin yapılmasını isteyen Gökçeköy Mahallesi sakinleri, isteklerine kavuştu.

Gökçeköy Mahallesi'ndeki eski kahvehaneyi yıkarak yerine 495 metrekarelik alanda bir meydan düzenlemesi yapan Nilüfer Belediyesi, meydanın bir köşesine 115 metrekarelik alana sahip bir bina yaparak hem mahalle halkının kahvehane isteğini yerine getirdi, hem de mahalleye yeni muhtarlık mekanı kazandırdı. Binanın alt katı da kadın derneğinin çalışmaları için tahsis edildi. Gökçeköy sakinlerinin uzun süredir bölgedeki kahvehanenin yenilenmesini istediklerini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu talebi yerine getirirken mahalleye bir de meydan düzenlemesi yaparak hizmete sunduklarını söyledi.

Yeşillikler içindeki meydana oturma grupları ve banklar yerleştirerek burayı vatandaşlar için son derece keyifli bir buluşma ortamına dönüştürdüklerini kaydeden Başkan Erdem, meydanın bir köşesine yapılan binada ise Gökçeköy'e; kahvehane, muhtarlık ve kadın derneği için bir mekân kazandırdıklarını söyledi. Her mahallede bir kadın derneği kurulmasını desteklediklerini sözlerine ekleyen Başkan Erdem, “Gökçeköy'de henüz bir kadın derneği yok, kurulma aşamasında. Biz burada da kadınların örgütlenip dernekleşmelerini ve bu mekânı ihtiyaç duydukları alanlarda kadın eğitimi ve yapacakları üretimler için kullanmalarını istiyoruz” dedi.