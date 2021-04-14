Nilüfer Hatun MTAL'den anlamlı proje

Lösemili çocuklara moral vermek hedefiyle projelendirilen organizasyonda, Nilüfer Hatun MTAL'ın moda tasarım alanı, gıda teknolojileri alanı, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı ile güzellik ve saç bakım alanı atölyelerinde öğretmen ve öğrenciler tarafından 1 aylık bir çalışmayla, 150 takım uyku arkadaşı oyuncak, tebrik ve kutlama kartları ile renkli ve kokulu sabunlardan oluşan hediye paketleri hazırlandı.

Daha önce de Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Yeni Doğan Servisi'ndeki bebeklere, bebek giysileri dikerek ana okullardaki öğrenciler için oyuncaklar üreten Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ‘Meslek Liseliler Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında değerler eğitimini odak noktasına alarak farklı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilmişti. Okul, korona virüs sürecinde de maske üretimi, yaşlı ve kimsesizlere ev ziyareti, yaşlıların evlerinin temizliğini yapma ve ihtiyaçlarını karşılama gibi çalışmaların ardından LÖSEV'li çocuklara yönelik düzenledikleri bu projeyle de takdir kazandı.

Okul Müdürü Bedrettin Katmer, proje kapsamında hazırlanan ürünlerin asıl sahiplerine teslim edildiğini belirterek, emeği geçen öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra çalışmaların her aşamasında projeye destek veren Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a teşekkür etti.