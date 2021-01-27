İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nilüfer Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi İzmit'e örnek olacak

Kocaeli İzmit Belediyesi yetkilileri Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret ederek hayata geçirecekleri proje öncesi incelemelerde bulundu.

Kocaeli İzmit Belediyesi yetkilileri Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret ederek hayata geçirecekleri proje öncesi incelemelerde bulundu.


Yılda yaklaşık 5 bin sahipsiz, hasta ve yaralı hayvana kucak açan Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, Kocaeli İzmit Belediyesi'ne de örnek olacak.


100 dönümlük arazide yapacakları hayvan barınağı projesini hayata geçirmeden önce, bu alanda örnek teşkil edecek tesislerde inceleme yapmak isteyen Kocaeli İzmit Belediyesi ekibi, bu amaçla Nilüfer Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ni ziyaret etti.


İzmit Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Mehmet Çetinkaya ve beraberindekiler tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Konuk heyete yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Nilüfer Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Fikriye Eker, Merkez'in; ameliyathane, röntgen, muayene odaları, laboratuvar, doğum locaları, kuduz müşahede ve karantina bölümleri, kedi ve yavru bölümlerini gezdirerek, konuklarına detaylı bilgiler verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.