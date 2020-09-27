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Nilüfer hentbolda da lige galibiyetle başladı

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Ligi’ne galibiyetle başladı.

Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne galibiyetle başladı. Nilüferli jentbolcular rahat bir oyunun ardından ilk hafta maçında rakibi Antalyaspor'u 30-26 yendi.


Hentbol Erkekler Süper Ligi 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında Nilüfer Belediyespor, Antalyaspor'u ağırladı. Üçevler Spor Tesisleri'ndeki maçın ilk dakikaları, karşılıklı ataklar içinde geçti. Karşılaşmanın 10. dakikasından itibaren Nilüfer Belediyesporlu


hentbolcular, maça ağırlığını koydu. Savunmada rakibine geçit vermeyen mavi-yeşil-beyazlı, hentbolcular, geliştirdikleri atakları golle sonuçlandırınca ilk yarıyı 19-10 gibi farklı bir skorla, önde bitirdi.


Nilüfer Belediyespor, ilk yarıdaki farklı skorun ardından ikinci yarıya genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile çıktı. Kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmayan gençler, sahada iyi bir performans sergiledi ve maç, Nilüfer Belediyespor'un 30-26 üstünlüğüyle sona erdi. Nilüfer Belediyesporlu hentbolcular, ligin ikinci haftasında 03 Ekim Cumartesi günü evinde MYK Hentbol ile karşı karşıya gelecek.

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