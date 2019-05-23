Nilüfer hentbolda ilk transferlerini yaptı

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Nilüfer Belediyespor, yeni sezon kadrosunu oluşturmaya başladı. Mavi yeşil beyazlılar iç transferde iki, dış transferde de bir hentbolcuyla sözleşme imzaladı.

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin yeni sezonunda iddialı bir takımla yer almak isteyen Nilüfer Belediyespor, transferlere hızlı başladı. Geçen sezon Nilüfer Belediyespor'un kalesini başarılı bir şekilde koruyan kaleci Yasin Çalışkan ile devre arasında Ahi Evran Üniversitesi'nden transfer edilen pivot Adnan Tayfur'un sözleşmeleri birer yıl uzatıldı.

Nilüfer Belediyespor altyapısından yetişen, geçen sezon Beykoz Belediyespor'da oynayan ve A Milli Takıma kadar yükselen sağ kanat oyuncusu Durmuş Mutlu da beş yıl aradan sonra yuvaya döndü. Kulüp merkezinde düzenlenen imza töreninde, üç sporcu da Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın'a başarı sözü verdi.