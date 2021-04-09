Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık olacak

Bursa Valiliği, Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün hafta sonu belirli saatler arasında açık olacağını duyurdu.

Bursa Valiliği'nden yapılan duyuruda, "2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS) ile 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavına (2020-DHBT) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 10 Nisan 2021 Cumartesi günü 11:00-14:30 saatleri ile 11 Nisan 2021 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında İlimiz Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır." ifadelerine yer verildi.