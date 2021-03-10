İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık

Bursa Valiliği, Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün 14 Mart Pazar günü açık olacağını duyurdu.

Bursa Valiliği, Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün 14 Mart Pazar günü açık olacağını duyurdu.


Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2021-EBEKYS) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 14 Mart 2021 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacak. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.