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Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık olacak

Bursa Valiliği, Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü’nün 28 Mart Pazar günü açık olacağını duyurdu.

Bursa Valiliği, Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün 28 Mart Pazar günü açık olacağını duyurdu.


Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2021-YÖKDİL-I) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 28 Mart 2021 Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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