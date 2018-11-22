Nilüfer ile Tokai arasındaki bağlar güçleniyor

Bozbey, iki şehir arasındaki kardeşliğin uzun yıllar süreceğine inandığını söyledi.

Nilüfer Belediyesi ile Japonya'nın Tokai Belediyesi arasında 2007 yılında başlayan kardeş şehir ilişkileri geçen sürede daha da güçlendi. İki şehir arasında bir çok alanda yapılan işbirlikleri ve karşılıklı ziyaretler de bu ilişkileri sağlamlaştırdı. Bu ziyaretlerden birini de Tokai Belediye Başkanı Atsuo Suziki ve beraberindeki heyet gerçekleştirdi.

Japon heyeti, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ve belediye personeli, Halk Evi önünde karşıladı. Tokai Belediye Başkanı Atsuo Suzuki'nin yanı sıra, Tokai Belediye Meclis Başkanı Naohisa Hayakawa, Meclis Katibi Susumi İşihama, Planlama Müdürü İsao Hoşikawa ve Tokai Dostluk Derneği'nden Ahmet Sertkaya yer aldı.

Nilüfer Belediyesi personelinin Japonca “Hoş geldiniz” diyerek karşıladığı Japon heyet, meydanda çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Başkan Bozbey, meydanda bulunan Atatürk Anıtı ve meydan hakkında konuklara bilgi verdi. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'ndaki Şiir Kulesi'nde her gün saat 14.00'de okunan şiir bu defa program kapsamında Türkçe ve Japonca okundu. Nilüfer Belediyesi personeli Deniz Saniye Bayrak'ın Türkçe okuduğu Nazım Hikmet Ran'ın Kız Çocuğu adlı şiiri, personel değişim programıyla Nilüfer Belediyesi'nde çalışmaya başlayan Shota Aoki de Japonca okudu.

Şiir Kulesi'nde okunan şiirin ardından Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, konukları Halk Evi'nde bulunan makamında ağırladı. Bir süre burada sohbet eden heyet birbirlerine kültürlerine özgü hediye verdi. Tokai Belediye Başkanı'nın getirdiği Japonların geleneksel kıyafeti olan kimonoyu Seden Bozbey giyerek teşekkür etti.

Kokteylin ardından iki belediye başkanı konuşma yaptı. Misafirleri Japonca selamlayan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Dünyanın iki yanını sevgiyle birbirine bağlayan Tokai-Nilüfer kardeşliğinin 11. yılında, sevgili Suzuki'yi ve Japonya'dan gelen bütün kardeşlerimizi yanımızda görmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Tokai-Nilüfer kardeşliğinin en somut projelerinden biri olan personel değişimi programıyla, Nilüfer'de konuk ettiğimiz Shota Aoki de birkaç gündür bizimle birlikte. Kendisinden Sosyal Destek Hizmetleri Uzmanı olarak çok önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum. Sevgili Suzuki'ye de bu yönde bir personel gönderdiği için çok teşekkür ediyorum. Personel değişimi çalışmalarımıza önemli katkılar sağlıyor" dedi.

Bozbey şöyle devam etti:

“Ben Tokai ziyaretimde gördüm ki, şehrin merkezinde Nilüfer Parkı ve Çeşmesi, aynı zamanda İznik çinisinden oluşan pano ile kardeşliğimiz yaşatılıyor. Nilüfer'in izleri Tokai'de hissediliyor. Biz de kentimizin nefes alan, yemyeşil noktasında hizmete sunduğumuz Japon Parkı'yla Tokaili kardeşlerimize her gün selam gönderiyoruz. Bundan 11 yıl önce kardeşlik protokolümüzü imzalarken, dostum Suzuki ile birlikte ‘Tarihi bir çınar gibi olalım' demiştik. Bugün, bu çınarın köklerinin ne kadar sağlam olduğunu görüyoruz. Çınarımız daha da büyüyecek, gelişecek ve bu kardeşlik umarım yüzyıllar boyu sürecek. Çünkü bu kardeşliği büyüten, iki ulusun arasındaki köklü bağlar ve barışa olan büyük tutkudur. Yaşasın Nilüfer-Tokai kardeşliği, yaşasın Türkiye, yaşasın Japonya" diye konuştu.

Tokai Belediye Başkanı Atsuo Suziki de sıcak karşılamadan dolayı Başkan Bozbey ve ekibine teşekkür etti. İki ülke arasındaki güçlü bağlara dikkat çeken Suzuki, “Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkiler uzun yıllara dayanır. 1890 yılında Japonya'da Ertuğrul firkateyni kaza geçirmişti ve o sırada Japon halkı Türk askerlerine yardım etmişti. Irak-İran Savaşı'nda Türk halkı İran'da kalan Japon halkına yardım etmiştir. Bu olaylardan sonra iki ülke arasında kardeşlik bağları oluştu. 2007 yılında kardeş şehir protokolü imzalandı. Ondan sonra iki şehir halkının dostluğu için projeler ortaya kondu” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve Tokai Belediye Başkanı Atsuo Suziki iki kentin kardeşliğini 5 yıl daha ileriye götürecek olan protokole imza attı.

Daha sonra Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Japon heyete Nilüfer Barış Meclisi'nde, kentte yapılan çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı.

Japonya'dan gelen Tokai Belediyesi heyeti Nilüfer'deki projeleri yerinde de gezerek inceleyecek.