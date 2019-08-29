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Nilüfer ilk yabancı transferini yaptı

Nilüfer Belediyepor Kadın Voleybol Takımı, Romanya’nın CSM Volei Alba-Blaj takımından pasör çaprazı Katerina Zhidkova’yı transfer etti.

Nilüfer Belediyepor Kadın Voleybol Takımı, Romanya'nın CSM Volei Alba-Blaj takımından pasör çaprazı Katerina Zhidkova'yı transfer etti.


Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, ilk yabancı transferini gerçekleştirdi. Mavi yeşil beyazlılar, Romanya'nın CSM Volei Alba-Blaj takımından Ukrayna uyruklu Azeri voleybolcu Katerina Zhidkova'yı 1 yıllığına renklerine bağladı. Pasör çaprazı olarak görev yapan Katerina Zhidkova, 29 yaşında ve 1,87 cm boyunda. Azerbaycan Milli Takım'ında da görev yapan Katerina Zhidkova, daha önce Lokomotif Bakü, Azeryol Bakü ve Azerrail Bakü formalarını giydi.


Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde açıklama yapan Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın, genç ve dinamik bir kadro oluşturduklarını belirtti. Aydın, “Ligin ilk maçında 12 Ekim'de Galatasaray'ı konuk edeceğiz. Bursalı voleybol tutkunlarına mücadele gücü yüksek maçlar izlettireceğiz” dedi.

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