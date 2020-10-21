Nilüfer-İzmir dayanışması

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nın ödül töreni için gittiği İzmir'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ziyarette bulundu. Deneyimlerin paylaşılmasını destekleyen iki başkan, özellikle tarıma yönelik çalışmaları yaygınlaştırarak, sosyal demokrat belediyeler arasında üretici ile tüketiciyi buluşturacak bir ağ oluşturulabileceği fikrinde birleşti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Soyer, “Nilüfer, Bursa'da hayata geçirdiği projeleri, sosyal demokrat anlayışı ve vatandaşın takdirini kazanan hizmetleri ile öne çıkan bir ilçe. Kent Konseyi ve Dernekler Yerleşkesi gibi örnek aldığımız, izlediğimiz çalışmaları var. Sosyal demokrat belediyeler olarak ortak bir dil ortaya koymalıyız. Ortak turizm, sosyal yardım politikaları ve tarım politikaları geliştirmeli, bizim gibi tarım memleketi olan yerleşimlerdeki üreticilerle diğer büyük kentlerdeki tüketicileri örgütleyerek biraraya getirmeliyiz. Türkiye'de ne yazık ki sağlıklı bir tarım politikası yok. Tarım başıboş bırakılmış durumda" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiflerle ilgili çalışmasının sosyal demokrat belediyelerin tamamında yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise "Biz de tarımsal alandaki faaliyetlerimiz, kırsal kalkınma çalışmalarımızda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tecrübelerinden faydalanıyoruz. Nüfusun yoğun olduğu kentlerde çalışmalarımızı anlatmalıyız. Böylelikle insanların sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlarken kırsal kalkınmaya da katkıda bulunabiliriz. Arkadaşlarımız İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma ve tecrübe paylaşımı konusunda önemli bir zemin yaşattılar. Bu bağı güçlendirip diğer tüm sosyal demokrat belediyelerin de katılımı ile yurt çapında geniş bir üretim ve tüketim ağı oluşturabileceğimize inanıyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda iki başkan da günün anısına birbirlerine armağanlar verdi.