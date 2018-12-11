Nilüfer Kadın Korosu 'Bizim köy'de

Bursa'dan Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklarla bir araya gelmek üzere yola çıkan Nilüfer Kadın Korosu Kars'a ulaştı. Topladıkları yardımları çocuklara ulaştıran Kadın Korosu 'Burda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür' şarkısıyla mesaj verdi.

Nilüfer Kadın Korosu geçtiğimiz günlerde sosyal medya aracılığıyla paylaştıkları bir videoda Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklar için yardım kampanyası başlattıklarını duyurarak en kısa zamanda yardımların ulaşacağını belirtmişti. Kadın Korosu kısa sürede topladıkları çok sayıda kıyafet ve kırtasiye yardımını çocuklara ulaştırmak üzere yola çıktı. Nilüferli kadınların ilk adresi Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Melikköy oldu. Burada çocuklarla buluşan kadınlar hem topladıkları yardımları dağıttı hem de öğrencilerle vakit geçirdi. Nilüfer Kadın Korosu yaptıkları kampanya için düzenledikleri 'Burda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür, işte geldik işte gördük, bu köy bizim köyümüzdür' şarkısıyla da mesaj verdi.