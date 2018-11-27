Nilüfer Kadın Korosu'ndan 'Şiddete karşı farkındalık' konseri

Merinos AKKM'de Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün organizasyonu, Büyükşehir Belediyesi ve El Rayyan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın desteği ile sahne alan 175 kişilik koro, konserin ilk bölümünde geleneksel bindallı kostümleriyle sevilen türkülerin folklor dansları eşliğinde icra etti. Sıra gecesi şeklinde sergilenen konserin ikinci bölümünde ise perde “Urfa'lıyam Ezelden”türküsüyle açıldı. Koro Şefi Aysel Gürel, şiddetin önlenmesi konusuna farklı bir şekilde dikkat çektiklerini ifade ederek, ”Biz koro olarak sahnede neş'eli türküleri icra ederek mesaj vermeyi amaçladık. Böyle bir yaklaşım alışıla gelenin dışında olduğu için toplumda daha dikkat çekiyor. Aslında sadece kadına değil hiçbir canlıya şiddet uygulanmaması gerektiğini de vurgulamaya çalışıyoruz. Bu konserimizde Urfa'nın geleneksel sıra gecesi gibi erkeklerin sergilediği bir müzik kültürünü biz kadınlar olarak ilk kez bu koro ile sahnede sergiledik. 1600 kişilik salonun tamamen dolması ve seyircilerden aldığımız olumlu tepkilerden de doğru yolda olduğumuzu anlıyoruz” dedi.