Nilüfer Kadın Korosu'nun Güneydoğu turnesi tatsız bitti

Nilüfer Kadın Korosu Şefi Aysel Gürel, yaralı 12 koro üyesinden 11'inin taburcu olduğunu, sadece bir kişinin kolunda kırık olduğunu, ameliyata alınacağını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer Kadın Korosu "Gönül Köprüleri Kurulsun Çocuklar Mutlu Olsun" projesi kapsamında Batman ve Mardin'in kırsal mahallelerindeki bazı okullara tadilat yaptırmak bu okullarda eğitim gören çocuklar için kitaplık oluşturmak gayesiyle 4 gün önce Bursa'dan 43 kişi yola çıktı. Köy okullarını boyatıp okullarda kitaplıkların kurulmasına yardımcı olan grup Mardin'de köy çocuklarının yararına birde konser verdi. Konserin tamamlanmasının ardından Güneydoğu turnesine devam eden Kadın Korosu ekibi Mardin'den minibüslere binerek Nemrut'a hareket etti.

Nemrut'ta gün batımını izleyip Adıyaman'a geri dönen kadın korosu ekibini taşıyan Kahraman Bıtık yönetimindeki 23 EH 393 plakalı minibüs, Kahta ilçesi Nemrut Dağı Milli Parkı içerisindeki Damlacık köyü Arsemia Ören Yeri'nde freninin patlaması neticesi kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 12 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı 12 koro üyesinden 11'inin taburcu edildiğini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bildiren Nilüfer Kadın Korosu Şefi Aysel Gürel, "Sadece bir arkadaşımızın kollarında kırıklar bulunduğu için tedavisi hastanede devam ediyor. Ameliyatın nerede yapılacağına doktorlar karar verecek arkadaşımızın Bursa'ya sevk edilme durumu da var. Bizlerde yaralı arkadaşlarımızın yanındayız. Onun dışında çok şükür taburcu olan 11 arkadaşımız kazayı hafif sıyrık ve çatlaklarla atlattılar. Onların tedavileri tamamlandı. Bazılarına dikiş atıldı. Bir an önce Bursa'ya dönebilmeyi umut ediyoruz" diye konuştu. Öte yandan koro ekibi tarafından çekilen kazadan kısa bir süre önce çekilen görüntüler de dikkat çekti.