Nilüfer karla mücadeleye hazır

Bursa'da beklenen kar yağışına karşılık Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hazırlıklarını tamamladı. Nilüfer genelinde kar yağışından vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için ekipler 24 saat görev başında olacak.

Meteoroloji yetkililerinin Bursa'da yoğun kar yağışı uyarıları sebebiyle harekete geçen Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışının başlaması üzerine teyakkuza geçti.

Yaklaşık 100 personelden oluşan karla mücadele ekipleri 2 vardiya halinde, 24 saat süre ile ilçe genelinde görev başında olacak. 5 tuz makinası, 8 kar küreme makinası ile kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde ekipler hem tuzlama yapacak hem de yol açması çalışması gerçekleştirecek.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ekiplerin merkez mahallelerin yanı sıra kar yağışının yoğun olarak etkili olduğu kırsal mahallelerde de gereken çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini belirtti.

Öte yandan ilçe merkezinde de Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 200'ü aşkın mevkici personel de; kaldırımlarda, üst geçitlerde ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde tuzlama ile kar temizleme çalışması yapacak.