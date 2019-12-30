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Nilüfer Kent Orkestrası'ndan yeni yıl konseri

Nilüfer Kent Orkestrası, yeni yıl konseri verdi.


Nilüfer Kent Orkestrası, 2020 yılına sayılı günler kala yeni yıl konserinde sevenleriyle buluştu. BAOB Akademik Odalar Yerleşkesi'nde düzenlenen konserde Nilüfer Kent performansıyla izleyenlerin gönüllerini fethetti. Şef Çağrı Şen yönetimindeki orkestra popüler şarkıların yanı sıra unutulmaz eserlere de yer verdi. Profesyonel olarak enstrüman çalan, şarkı söyleyen müzik eğitimcileri ve müzik öğrencilerinden oluşan Nilüfer Kent Orkestrası, solo parçaları da seslendirdi. Yaklaşık iki saat süren konser sonunda orkestra ayakta alkışlandı.

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