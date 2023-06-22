Nilüfer Kent Tiyatrosu Kıbrıs'ta alkışları topladı

Kıbrıs Tiyatro Festivali çerçevesinde Lefkoşa'da “Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu” isimli oyunla izleyici karşısına çıktı. Oyun, Kıbrıslı tiyatro severlerden tam not aldı.

Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu tek kişilik oyun “Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu”, 19. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nde tiyatro severlerle buluştu. Lefkoşa Türk Belediyesi'nin düzenlediği festivale, Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun yanı sıra Türkiye'nin farklı kentlerden tiyatrolar katıldı. Tiyatro şöleninin yaşandığı festivalde Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun “Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu” isimli oyunu ilgiyle izlendi. Gary McNair'in yazdığı ve Güray Dinçol'un yönettiği tek kişilik oyunda, İbrahim Ersoylu performansıyla alkışları topladı. Video tasarımı Okan Temizarabacı, dekor tasarımı Burak Etöz, kostüm ve makyaj tasarımı Ülkü Şahin, ışık tasarımı Cem Yılmazer ve ses tasarımı Derya Bölükemini tarafından yapılan oyun, Lefkoşa'da büyük beğeni aldı. Oyunun sonunda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu adına Aliye Ummanel, Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu Müdürü Dilber Koç'a teşekkür plaketi vererek festivale katılımları nedeniyle teşekkür etti.