Nilüfer Kent Tiyatrosu Kuş Öpücüğü ile sahnede

Nilüfer Kent Tiyatrosu, yeni oyunu 'Kuş Öpücüğü' ile izleyici karşısına çıktı. Prömiyeri yapılan Kuş Öpücüğü Ekim ayında Nâzım Hikmet Kültürevi'nde tiyatro severlerle buluşmaya devam edecek.

Nilüfer Kent Tiyatrosu yeni sezonda yeni oyunlarla izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Ağustos ayında “Vur Yağmala Yeniden” ile sanatseverlere açık havada tiyatro keyfi yaşatan Nilüfer Kent Tiyatrosu, sezona Ekim ayından itibaren Covid-19 önlemleri alınarak kapalı salonlarda devam edecek.

Genel Sanat Yönetmenliğini Murat Daltaban'ın yaptığı Nilüfer Kent Tiyatrosu, yeni oyunu Kuş Öpücüğü'nün prömiyerini Nazım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştirdi.

Berkay Ateş'in yazdığı, Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncularından İbrahim Ersoylu'nun yönettiği Kuş Öpücüğü oyununda, Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun başarılı oyuncuları Barış Ayas, Gökhan Kum ile Pınar Hande Ağaoğlu rol alıyor. 85 dakikalık tek perdeden oluşan Kuş Öpücüğü, yirmi yıllık ayrılıktan sonra oğluna kavuşan bir annenin ve ölümün kıyısında yürüyen bir oğlun hikâyesini sahneye taşıyor. Bu hikâye, hayatın her noktasını, evleri, sokakları ve televizyon ekranlarını ele geçirmekte olan şiddeti ve onun karşısında direnmeye çalışan sevgiyi anlatıyor.

Güçlü ve deneyimli kadrosuyla seyirci karşısına çıkan Nilüfer Kent Tiyatrosu, yeni oyunuyla tiyatro tutkunlarından tam not aldı. Sanatseverlerin büyük bir ilgiyle izlediği oyunun sonunda Kuş Öpücüğü oyuncuları, dakikalarca ayakta alkışlandı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da sahneye çıkarak, Kuş Öpücüğü ekibini çiçek vererek kutladı. Sanatseverlerle birlikte sahnede tiyatro izlemeyi özlediklerini dile getiren Yıldız, pandemi kurallarına dikkat edildiği sürece Nilüfer Kent Tiyatrosu oyunlarının, sahneden eksik olmayacağını ifade etti. Yıldız, Kuş Öpücüğü oyununa yoğun katılım gösteren izleyicilere de teşekkür etti.

Oyunun yönetmeni İbrahim Ersoylu da, tiyatro seyircisiyle salonda buluşmaktan duyduğu heyecan ve mutluluğu dile getirdi. Ersoylu, Nilüfer Kent Tiyatrosu'na bu imkanı sunan herkese teşekkür etti. İçişleri Bakanlığı'nın Covid-19 genelgesi kapsamında oyunun sahnelendiği salona yüzde 50 kapasiteyle seyirci alındı. 28 ve 30 Ekim tarihlerinde sahnelenecek olan oyunu izlemek isteyenlerin, HES uygulaması üzerinden aşı kartını, geçirilmiş koronavirüs hastalığını ve son 48 saatlik negatif PCR testini salona girişte görevlilere ibraz etmesi gerekiyor. Ayrıca, ikinci doz aşısının üzerinden 15 gün geçmemiş olan sanatseverlerin, etkinlik alanına girebilmesi için negatif sonuçlu PCR testlerini de bildirmeleri gerekiyor.