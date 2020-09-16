Nilüfer Kompost Ünitesi'ne “sağlıklı çevre” ödülü

Nilüfer Belediyesi'nin hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlaması amacıyla 2019 yılında hayata geçirdiği “Kompost Ünitesi”, 2020 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda “sağlıklı çevre” kategorisinde ödüle değer görüldü.

Nilüfer Belediyesi'nin bitkisel ve yemek atıklarını organik gübreye dönüştürecek olan kompost ünitesini hayata geçirdiği “Nilüfer'de Çöpe Atmıyoruz Toprağa Kazandırıyoruz” projesi, 2020 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nın “Sağlıklı Çevre” kategorisinde ödüle değer görüldü.

Bu yıl 11.'si düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması Ödülleri'ne, 35 üye belediye, 102 projeyle başvurdu. Nilüfer Belediyesi de bu ödüle “Nilüfer'de Çöpe Atmıyoruz Toprağa Kazandırıyoruz” projesi ile başvurdu. Nilüfer Belediyesi'nin, belediye olarak Bursa'da ilk kez gerçekleştirdiği ve katı atıkların dönüştürülmesiyle hem çevre sağlığına hem de ekonomiye katkı sağlayacak olar bu projesi, “Sağlıklı Çevre” kategorisinde ödüle değer görüldü.

Nilüfer Belediyesi'nin ödüllendirilen projesi, BEBKA'nın, 2018 Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mâlî Destek Programı kapsamında hibe kazanmıştı. Proje kapsamında Nilüfer Belediyesi, Ürünlü Mahallesi'nde bulunan Kent Bostanları'nda Kompost Ünitesi'ni kurdu.

Nilüfer'deki pazaryerlerinden toplanan sebze-meyve atıkları, Kompost Ünitesi'nde işlemden geçirilerek organik gübreye dönüştürülüyor. Kompost Ünitesi'nde haftada ortalama 1400 litre pazar atığı, katı atık depolama sahasına gitmeden gübreye dönüştürülüyor. Kompost Ünitesi'nde bugüne kadar elde edilen tonlarca gübre, ilk etapta Nilüfer'in kırsal mahallelerinde muhtarlar aracılığıyla belirlenen 40 örnek çiftçiye dağıtıldı.

Nilüfer Belediyesi'nin bostanlarında da kullanılan gübrenin çiftçilere dağıtımı devam edecek.