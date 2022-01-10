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Nilüfer Kupası'nda şampiyon Özlücespor

Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ’Nilüfer Kupası U-13 Futbol Turnuvası’ final maçında Özlücespor, Bursa İdman Ocağı’nı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Nilüfer Kupası U-13 Futbol Turnuvası' final maçında Özlücespor, Bursa İdman Ocağı'nı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.


Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen 'Nilüfer Kupası U-13 Futbol Turnuvası'na katılım yoğun oldu. 12 takımla 240 sporcunun yer aldığı turnuvanın finali de nefes kesti. Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda gerçekleştirilen üçüncülük ve final maçı, çekişmeli anlara sahne oldu. Günün ilk maçında Beşevlerspor ile Genç Sarayspor, üçüncülük için sahaya çıktı. Beşevlerspor, üstün bir oyunun ardından rakibini 4-2 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı.

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