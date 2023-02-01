Nilüfer kütüphaneleri çocukları ağırladı

Nilüfer Belediyesi'nin yarıyıl tatili etkinlikleri, kütüphane atölyeleriyle devam ediyor. Okuma Atölyesi'ne katılan çocuklar ‘Kayıktaki Çocuk' kitabını dinleyerek, kitabın öyküsünü eğlenceli oyunlarla pekiştirdi. Burcu Ural Kopan eşliğindeki Felsefe Atölyesi'ne katılan çocuklar da ‘İyi Yürekli Dev Memo' kitabından yola çıkarak felsefi sorgulama yaptı.

Nilüfer Kütüphaneleri'nde çocuk sesleri yankılandı. Nilüfer Belediyesi'nin yarıyıl tatili çerçevesinde düzenlediği ücretsiz etkinliklere, Demirci Kütüphanesi, Misi Çocuk Kütüphanesi, Üçevler Kütüphanesi, Akkılıç Kütüphanesi ve Şiir Kütüphanesi ev sahipliği yaptı. Çocukların hem yeni arkadaşlar edindiği hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunduğu etkinliklerde, eğlenceli anlar da yaşanıyor. Kütüphane etkinliklerinin ilki olan “Okuma Atölyesi”, Demirci Kütüphanesi'nde gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi Okuma Eğitmeni Nurçin Kasapoğlu eşliğinde oyunlar oynayarak tanışan 9-12 yaş arası çocuklar, ardından çeşitli ülke kentlerinin yer aldığı görselleri izleyerek, bu kentlerin neresi olduğu tahmininde bulundu. Eğlencenin eksik olmadığı atölyede Nurçin Kasapoğlu, çocuklara “Kayıktaki Çocuk” kitabını okudu. Dünya çocuklarının kardeş olduğunun vurgulandığı atölyenin sonunda çocuklar, müzikler eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi.

Çocuk kitapları yazarı ve editörü Burcu Ural Kopan'ın konuk olduğu “Felsefe Atölyesi” de 9-12 yaş arası çocukların katılımıyla gerçekleşti. Misi Çocuk Kütüphanesi, Üçevler Kütüphanesi, Akkılıç Kütüphanesi ve Şiir Kütüphanesi'nde gerçekleşen atölyede çocuklar, okudu, düşündü, konuştu ve tartıştı. Cömert olma, iyilik yapmanın önemi ve teşekkür etme gibi erdemler üzerine eğitici bir kitap olan “İyi Yürekli Dev Memo” kitabından yola çıkan çocuklar, Burcu Ural Kopan eşliğinde felsefi sorgulama yaptı. Çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunan atölyeye katılanlar, iletişim becerisi, kendini ifade etme, güven duygusu, düşünme ve fikir üretme, sorgulama kavramlarının önemini öğrendi.

2 Şubat Perşembe günü “Medyayı Sorgulayan Çocuklar”, “Halk Dansları Atölyesi”, “Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi”, “Temel Kodlama ve Beceri Atölyesi” ile devam edecek olan Nilüfer Belediyesi'nin yarıyıl etkinlikleri, 3 Şubat Cuma günü “Müze'de Rehberim”, “Temel Kodlama ve Beceri Atölyesi”, “Damga Yapımı Atölyesi” ile sona erecek.