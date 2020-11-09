Nilüfer Kütüphaneleri'nde pandemi önlemleri altında hizmet

Nilüfer Kütüphaneleri'ne üye olan kullanıcılar 40.000'e yakın e-kitaba da erişebiliyor.

Kentte okuma kültürünü yaygınlaştırmada büyük katkısı olan Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri, pandeminin Türkiye'de görüldüğü Mart ayında ilk etapta bir süre hizmete kapandı. Gerekli düzenleme ve önlemlerin alınması ile birlikte Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Akkılıç Kütüphanesi, Demirci Kütüphanesi, Üçevler Kütüphanesi, Şiir Kütüphanesi ve Misi'deki Çocuk Kütüphanesi 15 Haziran'da tekrar hizmet vermeye başladı. 5 kütüphanede okuyuculara hizmet verilirken, pandemiye karşı da üst düzeyde önlemler alındı.

Hafta içi 09.00-17.30, cumartesi günleri de 10.00 -17.30 saatleri arasında açık olan Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'nden 15 Haziran'dan bu yana çok sayıda okuyucu hizmet alıyor. Haftada iki kez dezenfekte edilen kütüphanelerde klima kullanımı yasak. Ayrıca okuyucu salonlarında camlar ve kapılar da sürekli olarak açık bırakılıyor.

Kütaphanelerde çalışma salonları ise randevu sistemi ile hizmet veriyor. Çalışma salonlarında çalışmak isteyenler önceden randevu alarak gelebiliyor. Kütüphaneye girişte ateşleri ölçülen okuyucular, içeriye maksimum 2 kişi olacak şekilde alınıyor ve maskeli olmalarına dikkat ediliyor. Okuyucu salonları gün içinde salon boşaltılarak havalandırılıyor, masa ve sandalyeler dezenfekte ediliyor.

Nilüfer Kütüphaneleri'nde kitap seçmek isteyen okuyucular kendilerine verilen eldivenleri takarak raflardaki kitapları inceleyebiliyor. Ayrıca isteyen okurlara ödünç kitap hizmeti de devam ediyor. Daha önce 15 gün olan ödünç kitap alma süresi bu süreçte 1 aya uzatıldı ve isteyenlere 4 kitap alabilme imkanı sağlandı. Ödünç alınan kitaplar iade edildikten sonra 72 saat bekletiliyor ve daha sonra raflardaki yerini alıyor.

E-kitap hizmeti

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, kütüphanelerin kapalı olduğu dönemde okuyucuların kitaplara erişimini sağlamak için e-kitap hizmetini hayata geçirdi. Bu uygulama ile Nilüfer Belediyesi Kütüphaneleri'ne üye okuyucular Yordam programı üzerinden 40.000'e yakın e-kitaba erişim olanağına sahip oldu. E-kitap uygulaması halen büyük ilgi görüyor.

Özellikle okulların açılması ile birlikte kütüphanelere ihtiyaçları artan öğrenciler, pandemiye rağmen hizmetin devam etmesinden memnun.