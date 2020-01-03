İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nilüfer, Ligi ikinci sırada tamamladı

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, ligi 34 puanla ikinci sırada tamamladı.


Sekiz takımın mücadele ettiği Türkiye Görme Engelliler Futsal 1. Ligi Trabzon'da yapılan ikinci yarı mücadelelerinin ardından sona erdi. Aksaray'da yapılan ilk yarı maçlarını lider tamamlayan Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futsal Takımı, istediği sonucu ikinci yarı maçlarına yansıtamadı. Ancak, Trabzon'da yapılan ikinci yarı müsabakalarında eksik kadro ile mücadele etmesine rağmen elde ettiği 34 puanla, ikincilik kupasını almaya hak kazandı.


Kulüp Başkanı Ali Genç, “Ulusal ve uluslararası alanda Nilüfer Belediyesi'nin sesini duyurmaya devam ediyoruz. Aldığımız başarılar sadece kulübümüzün değil, Nilüfer'in, Bursa'nın ve Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarıyı borçlu olduğumuz Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve destekçilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.